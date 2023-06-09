權值股今日表現不俗，台積電(2330)開高震盪，股價最高一度達566元，終場收漲1.07%、報在565元；聯電(2303)持穩走揚，午盤漲幅擴大，終場收在52.3元；聯發科(2454)今日即將公布5月營收，今股價觀望，小跌震盪，但守穩5日線支撐，收跌0.52%；鴻海(2317)整場則多在漲幅0.5%~1%震盪，終場收漲0.93%。

台股盤面今題材百花齊放，包括AI、PCB、主機板、車電、散熱等概念股各自精采。AI概念捲土重來，技嘉(2376)挾股東會題材，喊話今年AI伺服器出貨達3成，今股價強勢走揚，攻上漲停作收，股價再創新高240.5元；廣達(2382)亦多次站上漲停，終場差一檔漲停。電腦設備股今多頭齊揚，華擎(3515)、青雲(5386)早盤後即攻上漲停鎖住，緯創(3231)也大漲逾7%，其餘映泰(2399)、英業達(2356)、建碁(3046)、佳世達(2352)等也多有半根漲停。

半導體IP族群今亦強勢演出，創意(3443)開高一度衝上1445元，午盤後漲幅收斂到2%，世芯-KY(3661)今日股東會登場，總座駁斥北美掉單，今股價同樣走強演出，M31(6643)則是大漲逾3.5%。

分析師表示，美國非農就業數據亮眼，化解硬著陸風險，市場聚焦美國聯準會下周的6月利率決策會議，一般市場預期6月暫停升息，但預計7月升息一碼，市場觀望聯準會態度，科技股短線震盪劇烈。美國國務卿布林肯將在未來幾週內前往大陸進行會談，美中關係有望改善。台股後續只要台股10日均線不破，則持續看好產業則維持趨勢題材族群，看好如AI及高速運算概念、記憶體、電子下游組裝、節能儲能等。

下周全球主要央行美、歐、日以及台灣都將召開利率會議，將牽動全球資金流向，宜留意美聯儲將公布利率點陣圖，以及美國物價牽動美聯儲升息路徑，還有就是ECB(歐洲央行)將公布季度經濟與通膨預估值。另外，在經濟數據方面，下周將陸續公佈美國CPI、零售銷售，大陸固定投資、零售銷售。