AIT主席羅森伯格訪台，分別和各政黨總統人選人會面交換意見；台灣維新總統參選人、召集人蘇煥智今表示，台灣美國商會日前發布了「2023台灣白皮書」，該白皮書的影響力，絕對不亞於羅森伯格訪台，未來侯、賴、柯3位總統參選人，並應該盡速公布大幅調整台灣能源結構的具體政見。

台灣美國商會日前發布的「2023台灣白皮書」指出，台灣雖然力求大幅調整能源結構，但能源轉型進度卻是遠遠落後，連帶影響產業運作與國家安全，台灣政府應該提供一個供電無虞的政策藍圖。

「2023台灣白皮書」指出，台灣綠能政策過度集中在離岸風力發電、太陽能及天然氣，台灣政府應該思考更多能源選項，例如台灣便非常適合發展「地熱」。台灣美國商會並認為，台灣因為過於嚴格的管理和政策彈性不足，未來將無法在2025年達成其能源目標。

蘇煥智抨擊，蔡英文執政已超過7年，其任內能源轉型官僚化、牛步化，根本就是把責任推給下一屆總統，AIT主席羅森伯格訪台，和侯、賴、柯3位總統參選人交換意見，議題雖然以台海安全為主。

他說，然而，政府的能源政策不僅影響產業發展，同樣與國家安全息息相關，因此，侯、賴、柯3位總統參選人，也就有必要盡速公布大幅調整台灣能源結構的具體政見。