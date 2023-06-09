陳姓警員腳底被病毒疣困擾逾兩年，最後以上皮電燒手術治癒。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

員榮醫療體系高壓氧暨傷口治療中心主任鄭文昌表示，病毒疣是接觸傳染。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化47歲陳姓警員，2年多前右腳腳底有個不明腫塊，求診確認為病毒疣，先後接受冷凍、挖肉清創，卻不斷復發，連走路都跛行，後經人介紹，到員榮醫療體系高壓氧暨傷口中心接受上皮電燒手術治療，困擾兩年多的足部大患經45天治療終於搞定，他感覺如獲新生。

陳姓警員向醫師表示，一開始右腳底的硬塊只有筆尖大小，他先到皮膚科就診，醫師告訴他，腳底病灶是感染人類乳突狀病毒（HPV）所造成的病毒疣。他先接受冷凍治療，利用極低溫的液態氮破壞表皮，去除病毒疣，過程十分疼痛，卻不斷復發，且病毒疣不斷變大。

他後來轉向某教學醫院整型外科求診，醫師建議手術挖除，數月後傷口雖然幾近癒合，卻因未能斷根又復發，只得再轉向該院皮膚科求診，又接受冷凍、電燒等多次治療，前前後後治療了2年多，病情不但沒進展，反而愈弄愈糟，因為病毒疣長在腳底，他走路都一跛一跛的。

最後他接受員榮醫療體系高壓氧暨傷口治療中心主任鄭文昌治療，當時病毒疣已變成50元硬幣大小，經診斷為頑固性足底病毒疣。

院方依傷口變化調整階段性治療，使用創新的上皮電燒手術，從上皮到肌皮膜，逐步細心地電燒，徹底殺死病毒，再用生長肌肉的G凝膠及人工皮覆蓋傷口，之後陳姓警員三次回門診換藥，前後共一個半月，終於根治，觀察二、三個月也未再復發。

鄭文昌指出，病毒疣是接觸傳染，病毒可通過略微受損的皮膚進入人體，如果傷口是在腳底，患者打赤腳在家中走來走去，皮屑掉在地上，家人赤腳踩過，或家人共用拖鞋，都可能被傳染。易感染病毒疣的地方包括游泳池、三溫暖，濕疹患者及免疫力不佳者較可能被感染。