2023年國中會考9日公布成績，苗栗縣多所國中畢業生獲得滿分5A10＋成績，其中竹南君毅高中國中部有4人、頭份興華高中有1人、另有多名同學獲得5A9＋，君毅高中校方發放獎學金鼓勵成績優秀同學獎學金，鼓勵同學繼續加油。

9日國中會考成績公布，君毅高中國中部5A以上人數53人，較去年增加6人，其中滿分5A10＋有4人，4A1B以上有81人，寫作5級分以上51人，達到縣府激勵方案表揚者共有22人。

頭份市興華高中5A以上學生人數較去年成長達3倍以上，其中5A10＋的邱湧錡家住三灣越區到興華高中就讀，國中三年從未補習，在第1次模擬考時只考了2A，但配合學校進度以及拔尖計畫，持續補強不足的科目，自律堅持，這回考出5A10＋好成績，老師及同學皆感振奮。

另外，就讀興華高中美術班的學生呂翎瑀獲得5A9＋，文武兼備的她，不僅曾在全國美術比賽取得佳績，也是校內體育賽事的常勝軍。接下來她將跟隨當初5A7＋選擇興華的哥哥直升本校高中部，未來希望透過繁星的方式進入成大建築系就讀。而學校5A以上的同學，紛紛放棄傳統名校選擇直升，突顯興華辦學的扎實與用心，感謝苗栗縣政府學力提升計畫及社區家長的支持，今天取得亮眼的表現，興華全體師生與有榮焉。

苗栗縣苑裡鎮致民國中今年國中會考突破5A門檻，一次有2人成績達到5A6＋、5A4＋。（致民國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苑裡高中國中部共有6人達到5A，為通霄、苑裡、三義、卓蘭中共同就學區四鄉鎮之首，全校師生同感歡欣。其中鍾科頡5A9＋寫作五級分、陳俞樺5A8＋寫作四級分、陳誼鎔5A7＋寫作五級分，沈宥蓁5A6＋寫作五級分，謝鎧旭5A5＋寫作五級分，陳可彤5A3＋寫作四級分，寫作五級分以上有四位可獲得縣府激勵方案表揚。

號稱苗栗縣「國境之南」的苑童鎮致民國中，突破偏鄉資源相對缺乏的教學困境，今年度教育會考大放異彩，共有李瑛琦、鄭雅馨2位學生成績達到5A6＋、5A4＋，作文5級分，已達到台中一中、台中女中最低錄取標準，相較2年前沒有5A學生，進步率達200％。