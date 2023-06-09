晶圓代工廠台積電5月營收持續攀升，達新台幣1765.37億元，較4月再增加19.4%，連續2個月營收揚升，並為4個月來新高。

台積電預期第2季業績將受到客戶進一步庫存調整影響，季營收將約152億至160億美元，並假設第2季匯率為新台幣30.4元兌1美元。

法人指出，台積電4月及5月合計營收達3244.37億元，預期台積電第2季營運目標應可順利達成。

台積電董事長劉德音日前於股東會中表示，客戶庫存逐漸降低，看到某些市場終端需求回溫現象；生成式人工智慧（AI）需求激增，有很多訂單湧入台積電，帶動先進封裝供不應求。

半導體庫存水位高於預期，中國疫情解封後的終端需求復甦情況不如預期，台積電預估，上半年美元營收恐將較去年同期減少約10%，不過，可望在第2季跨過業績週期的低點。

隨著客戶新產品問世，台積電看好下半年業績表現將可優於上半年水準，全年美元營收將減少約低至中個位數百分比（約1%至6%）。法人預期，輝達（NVIDIA）數據中心晶片急單及蘋果（Apple）新產品效益將是台積電下半年營運成長主要動能。