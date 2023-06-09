一般人房屋買賣經驗少，最怕遇上黑心房仲，讓錢財蒙受損失。台北市內湖區一位屋主，賣房時遇上不老實的仲介，不僅誤導且隱瞞市場行情，還阻止屋主向其他業者詢問房價。讓屋主起疑：「如果該名仲介給的行情是對的，為什麼怕我問別人？」果然屋主向永慶房屋了解完整行情後，發現房子差點被該名黑心仲介賤賣150萬元！

黑心仲介說法前後不一 令屋主起疑

據了解，該黑心仲介起先向屋主承諾，屋主想出售的15坪套房，可以賣至單坪70萬以上，取得屋主信任與委託後，卻在帶看僅僅一組買家後，便以「買家財力有限」、「對方身世很可憐」的理由，希望屋主單坪降至62萬元讓利出售。黑心仲介還引用實價登錄資料，強調62萬為合理出價，說服屋主降價成交。然而，黑心仲介前後說法不一，價差高達百萬元以上，屋主當然無法接受！於是到永慶房屋諮詢行情。

而陳家駿取得屋主的房屋資訊後，向屋主說明有兩點不合理之處：首先，屋主所在社區的市場行情確實為單坪70~72萬，因此合理的成交價格應為1050~1080萬。對比該名仲介提出的單坪62萬、總價930萬，價差超過1成、高達150萬元，「明顯不是正常行情！」其次，陳家駿也請屋主檢查黑心仲介提供的成交行情，是否經過篩選，呈現兩三年前較低的成交行情，或是選擇性揭露屋況條件較差的個別案例，以此誤導及隱藏真實房價資訊。

永慶誠實服務 助屋主挽回150萬價差

聽完陳家駿的分析後，屋主也發覺，永慶房屋不只提供的買賣行情清楚完整，也會仔細說明買賣流程。不像先前的黑心仲介，只想讓他快點簽約，提供的實價登錄資料，也真如陳家駿所說，有許多過時且成交單價較低的買賣案件，因此決定把房屋委託給永慶房屋出售。

陳家駿也在與團隊的合作銷售下，在一個月內，以單坪72萬、總價1080萬圓滿成交，助屋主挽回150萬元價差！屋主非常滿意永慶的誠實服務，於是隔年女兒有換屋需求時，也請陳家駿協助買賣。屋主感嘆還好有永慶房屋，讓每一筆買賣都很安心！

幫助屋主守住百萬價差的陳家駿表示，由於屋主是第一次買房，對買賣流程及市場行情都不熟悉，才讓黑心仲介有機可乘，惡意壓低售價。

永慶「真房價保證」為消費者權益把關

「房屋買賣動輒上千萬，做決定前一定要多方詢問，否則一點價差就可能造成百萬以上損失！」陳家駿提醒，房市上有許多黑心仲介，一開始向屋主承諾可以用合理房價賣出房子，背地裡卻聯手投機客以各種理由壓低售價。更過分的，還會以過時、低價、甚至是造假的成交紀錄，誤導屋主對行情的判斷，致使屋主賤賣房產。而黑心仲介與投機客就能以「低買高賣」的手法，先以低價取得房屋後，再轉手加價出售，賺取價差暴利，讓前一手屋主與後一手買家雙雙受害，助長炒房歪風。

若想避免自己成為黑心仲介的坑殺目標，除了提高警覺，陳家駿建議，民眾可以到永慶房屋免費諮詢，領取「誠實房價報告書」，不僅所有買賣行情皆由系統自動匯出，無法經人工修改，可以一次查看最完整的行情資訊。永慶房屋還提供業界唯一買賣雙方全保障的「真房價保證」，若永慶經紀人未提供完整成交行情、選擇性揭露實價登錄資訊等，或是配合投機客短期炒作低買高賣，最高將賠償賣方4倍服務費、買方400萬元，以實際行動保障消費者權益，為屋主和消費者權益把關。