為強化稽查取締汽機車噪音，環保署從2021年推動聲音照相科技執法，目前全台已有21縣市啟動科技執法，共有聲音照相設備124套，裁處5137件，更順利爭取行政院核定前瞻計畫及公共建設計畫相關經費，逐年補助地方政府購置及升級聲音照相設備，在2026年後將可擴大到306套，足供全國各縣市所需，可有效加強稽查車輛噪音陳情案件，以維護民眾生活安寧。

環保署表示，目前地方政府還可依據噪音管制法第8條規定，公告特定時段或地點，車輛「使用未經認證之排氣管」屬妨害他人生活環境安寧之行為，如發現車輛安裝非經認證排氣管，可依噪音管制法處最高3萬元罰鍰；也有部分縣市將「任意變更經主管機關噪音檢（查）驗合格排氣管之車輛行駛於道路」公告為妨害安寧行為，違反者一樣可依噪音管制法處罰。

針對聲音照相於風速5米以上不能裁罰，及於3秒內車輛噪音測值需相差≧6 dB限制條件，環保署正進行技術研發，將縮短兩車噪音事件相距為2秒，甚至1秒時間差即可進行判定，有效提升地方環保局稽查處分效能，保障民眾居住生活品質，維護環境安寧。