頭份市信義國小微光愛閱志工團獲閱讀推手團體獎。（謝明俊攝）

三義鄉僑成國小老師陳以欣獲閱讀推手個人獎。（謝明俊攝）

苗栗縣多所學校獲得教育部閱讀磐石獎，縣府9日上午頒獎表揚，包括大湖鄉長黃惠琴（左）及多名縣議員專程到場致賀。（謝明俊攝）

教育部2023年度獎勵閱讀推動績優學校、團體及個人評選的閱讀磐石獎，5月底公布成績，苗栗縣六合國小及新開國小榮獲閱讀磐石學校獎、信義國小微光愛閱志工團獲閱讀推手團體獎、僑成國小老師陳以欣獲得閱讀推手個人獎，苗栗縣政府秘書長陳斌山9日頒獎表揚，期勉持續推動閱讀以培塑人文風華。

教育部獎勵閱讀推動績優學校、團體及個人評選，設置閱讀磐石獎來鼓勵績優學校及個人，是依據去年間全國各級學校推動閱讀成效作一綜合評比，被認為是閱讀界中的奧斯卡獎，與中央圖書館所設立的全國閱讀獎，同為國內推動閱讀文風最重要的兩個推手。

經過教育部嚴密審核評鑑，苗栗縣頭份市六合國小及大湖鄉新開國小獲同獲閱讀磐石學校獎、頭份市信義國小微光愛閱志工團獲閱讀推手團體獎、三義鄉僑成國小老師陳以欣獲閱讀推手個人獎，苗栗縣總排名全國第9名。閱讀磐石學校可獲教育部頒發獎金各20萬元，獲獎學校有功人員記大功1次，閱讀推手團體及個人獲教育部頒發獎金各3000元，及核敘記功兩次。

縣府教育處指出，教育部「閱讀磐石獎」是在國內推動閱讀工作中的最高榮譽獎項，受到全國國民中小學、社會團體以及教育工作者的高度重視和認同。縣府秘長陳斌山表示，推動閱讀以培塑人文風華是縣府的施政重點，獲獎學校亮眼的成績，是苗栗縣的驕傲。苗栗縣政府整合各項資源並積極輔導學校參加全國競賽，未來仍將持續打造多元展能的舞台，提昇苗栗縣的人文素養。