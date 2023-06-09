民進黨總統參選人賴清德在YouTube頻道推出「看見，賴清德」系列影片，他將上架的「從政的初衷」影片中說，當年他為了參選國大代表，要停掉門診時，一位太太問他，「怎麼會參加民進黨？國民黨才好啊！」

賴清德在影片中指出，他跟建中的同學上了台大仍一起租房子，每天都看報紙追蹤美麗島事件的後續發展，此事觸動許多年輕人的心，大家也對國家發展充滿疑慮跟憂心，自然種下關心的種子。

他說，當時很欽佩前法務部長陳定南在宜蘭清廉、勤政、愛鄉土，對抗極權和惡勢力，因此，在陳定南參選省長時，他參與助選，擔任台南市醫師後援會會長。

賴清德說，後來台南地方早期的民主運動人士邀請他參選國大代表，推動廢除國大，「一開始我不可能從政，因為生長在貧困、鄉下的地方，一心想當醫生，也好不容易當到總醫師」；他說，但這些民主前輩鍥而不捨，拿他在輔選時所講的「大我」理念勸他參選。

賴清德指出，那時剛好面臨「台海危機」、彭明敏回台選總統，他心想，如果大家看得起我，在推動台灣民主改革的路上可以貢獻點心力，他就接受了，跟隨民主運動的前輩為台灣做事。

他說，當時要停掉門診時，一位太太問他，「怎麼會參加民進黨？國民黨才好啊！」因為當時台南多數人仍支持國民黨，是經過多年共同努力，才慢慢變成今天的民主聖地。

賴清德指出，民進黨過去在國大是少數，但還是推動了婦女參政、在憲法為原住民正名、推動司法改革，並推動憲政改革，他也認為，與其在診間批判執政黨，不如追隨民主運動前輩，確確實實為台灣做事，「我也認為人生在世，能夠找一件熱血的工程來做，也不虛此生了」。

賴清德也強調，與其批判，不如就出來確確實實地為台灣做事。就是他從政的初衷，這股會讓血熱起來的使命感，至今仍然支持、推動著他，在守護民主台灣的路上努力前行。