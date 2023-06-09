屬中和新蘆線，起於古亭站、終於迴龍站的捷運新莊線，自2013年6月29日全線通車後，迄今將滿十年。永慶房產集團整理新莊線通車十年期間各捷運站周遭的房價變化，發現新莊區房價成長最為明顯，單價漲幅均在30%以上，其中捷運輔大站的漲幅最為驚人，高達69%，直逼七成。

輔大站房價飆漲近七成 下新莊發展看俏

除了輔大站在捷運新莊線通車的十年間有將近七成的單價漲幅外，位於新莊區的迴龍站和丹鳳站，也在十年間分別以44.8%和39.8%的漲幅，位居第二和第三名。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，捷運輔大、丹鳳、迴龍三站位於新莊區南側，鄰近有輔大商圈、後港商圈、四維市場、新莊好市多等購物去處，日常採買便利；還有輔仁大學、輔大醫院等機構，生活機能完善。且輔大、丹鳳、迴龍三站皆為捷運末端站，周遭房價較為實惠，也因此更容易受到購屋消費者青睞，使得房價迅速追上。

未來，隨著五泰輕軌可行性研究今年已獲行政院核定，以及塭仔圳重劃區開發進度持續推進。預期未來將吸引大量人口、產業、商圈進駐，捷運新莊線所提供服務的範圍有望再擴大延伸到桃園、五股、泰山等區域，下新莊未來的房市發展值得期待。

捷運通車十年間輔大捷運站房價漲幅最驚人，高達69%。(圖/永慶房屋提供)

軌道經濟帶動 新莊、三重、大同房價齊漲

若從捷運新莊線行經的行政區的房價變化觀察，可以發現新北市的新莊區、三重區，以及台北市的大同區，都有亮眼的漲幅表現。除了捷運三重站和捷運先嗇宮站的房價漲幅較和緩之外，其餘9站都有30%以上的房價漲幅！

陳金萍表示，在捷運新莊線未通車之前，住在新莊和三重的民眾若要進入台北市區，往往需要橫跨多個橋梁要道和行政區，交通多有不便。但隨著捷運通車，新莊、三重的民眾只需要透過捷運，就能輕鬆抵達松江南京、忠孝新生等北市核心地帶。便捷的交通也帶動當地房市蓬勃，十年期間，新莊和三重的二字頭和三字頭房價都已陸續絕跡。

至於大同區，除了因中和新蘆線的開通成為重要的交通樞紐之外，以及相較台北市核心精華地段較為實惠的房價，也帶動在地房價的明顯上漲。對比之下，捷運新莊線中位於傳統台北市精華地段的中山、大安、中正區等6處捷運站，周遭房價十年間漲幅均在兩成以下，相對溫和。

陳金萍分享，交通建設對於房價的影響相當巨大，甚至有所謂「交通為房價保證」等說法。觀察捷運新莊線通車十年的房價變化，除了原先公共運輸已相當便利的台北市中心各站，其餘各捷運站周遭的房價都有明顯漲幅。隨著大台北地區捷運路網的持續建設，包括捷運環狀線、民生汐止線，以及新莊區的五泰輕軌陸續開展，都有望帶動在地房市的蓬勃熱絡。