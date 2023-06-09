在某飯店擔任主管職務的劉姓男子，2019年起陸續透過網路結識黃姓及洪姓男子，劉分別與對方約砲，並在過程中提供安非他命助興，事後向2人收取毒品費用，被檢警查獲時，劉辯稱他與2人的對話，「0.1指的是潤滑液克數」、「他們轉的是飯店、物品費用」，但不為法官採信，依轉讓禁藥罪3次，判處1年8個月有期徒期。

飯店主管約砲share毒品，士院判刑1年8個月。（本報資料照片）

判決指出，劉男經常透過網路與人約炮，2020年7月他結識洪男，雙方發生數次性行為，過程中有使用安非他命助興，劉在與洪的對話中，提到「那個東西一半的＄要勞你轉1200元給我」。

另經追查發現，洪之前認識另名黃男，2人約炮後，黃也分別支付700元、300元給洪，兩人對話內容，黃曾質疑為何要收700元？對此劉解釋「那時1公克要3000！」、「剛才用超過0.1所以要跟你拿錢，多的算友情招待」。

劉應訊時，一度辯稱0.1是指潤滑液，他收的是飯店、吃飯跟潤滑液的錢，但洪、黃均指證，他們是以吸食器燒烤安毒，再性行為時吸入助興，劉事後都有向他們收取毒品費用。

法官審酌，劉辯稱0.1是潤滑液，但潤滑液市價1cc不到100元，且按常情不可能會去細究用了多少，加上兩人指證歷歷，認為劉的說詞無法採信，劉先前已因藥事法案件遭判刑5月執行完畢，應知安非他命具成癮性，竟不知收斂，為助興提供對象吸毒，全案依轉讓禁藥罪3罪，合併執行有期徒刑1年8個月。可上訴。

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