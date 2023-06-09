聖嬰現象（El Nino）已正式捲土重來，可能在今年稍晚引發極端天氣，對脆弱的太平洋島嶼帶來熱帶氣旋、讓南美洲下起大雨，並讓澳洲及亞洲部分地區陷入乾旱。

路透社報導，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣候預測中心（Climate Prediction Center）今天發布的報告，經歷了3年的反聖嬰（La Nina）氣候模式，導致氣溫升高的聖嬰現象又捲土重來。反聖嬰通常會略微降低全球氣溫。

報告指出：「隨著整個赤道太平洋地區的海面溫度高於平均值，5月已出現了弱聖嬰現象。」

上一次聖嬰現象是在2016年出現，當時世界經歷了有紀錄以來最熱的一年。如今再加上氣候變遷帶來暖化，全球氣溫預計將在2023年或2024年達到新高。

澳洲6日發布自己的公告指出，今年有70%的機率將出現聖嬰現象。

美國國家海洋暨大氣總署表示，當聖嬰現象強度達到高峰時（通常是在北半球冬季），有56%的機率發展成威力強大事件，意味著東太平洋海面溫度至少比正常水準高出攝氏1.5度，這可能在全世界產生從乾旱到氣旋等更強烈的影響。

一些預測模型預測，2023至2024年冬季將出現中太平洋聖嬰現象（Central Pacific El Nino）。

聖嬰所引起的炎熱乾燥天氣早期跡象，正威脅著亞洲各地的糧食生產者，而美國農民則指望這種天氣現象帶來更大的夏季降雨量，以減輕嚴重乾旱衝擊。

這份報告發布後，糖和咖啡期貨價格今天大幅上漲。

專家表示，強烈的聖嬰現象可能會影響印度和泰國糖的生產，並可能擾亂巴西的甘蔗收成。專家也認為世界第二大咖啡產國越南相關生產將面臨風險。

聖嬰現象也可能導致澳洲冬季作物產量從創紀錄的高位下降34%，並影響印尼、馬來西亞和泰國的棕櫚油和稻米產量；其中馬來西亞供應全世界80%的棕櫚油所需。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）