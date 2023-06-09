女子健身腦動脈瘤破裂昏迷 醫示警2徵兆「這種頭痛」不能等。

趙建銘弟弟趙建勳今(9)日傳出病逝消息。據悉，趙建勳因腦動脈瘤破裂，使用葉克膜急救仍無效，享年50歲。腦動脈瘤可稱作是「腦中的不定時炸彈」，一旦破裂就可能會有生命危險，台安醫院腦、脊髓神經內科陳允中醫師指出，腦出血有2明顯徵兆要注意，包括頭痛且伴隨其它神經學症狀，以及發生如雷擊般的瞬間頭痛，若有上述情況，千萬不能拖要盡快就醫。

醫師陳允中過去受採訪時曾提到，腦出血有2明顯徵兆要特別小心。首先是，如果痛的時候，伴隨一些神經學症狀，例如眼睛不太能動、眼睛一邊看不到或是手腳有一邊比較沒有力氣，就要懷疑是否有癲癇、腦瘤或是血管性的問題。其次，是發生如雷擊般的瞬間頭痛。

陳允中進一步說明，通常大部分的原發性頭痛，在年輕時就已開始發作，如果在40歲或50歲後才出現第一次的頭痛，要特別警覺。另外，頭痛的發生，從開始感覺不適到逐漸有痛感產生，中間相隔10分鐘、半小時或1小時，通常都屬於良性不用太擔心；最怕的是，一開都不覺得痛，但突然發生如雷擊般的瞬間頭痛。他表示，動脈瘤快要破掉時，血液滲漏一點點出來，其實對腦部是有害的，當腦一感覺到血液，血管就會收縮，從而造成血管收縮型的頭痛。

根據台大醫院新竹分院官網的衛教資料顯示，腦動脈瘤不是腫瘤，指的是一個腦血管的退化性疾病。在腦血管分支處血管壁因承受強大的血流直接衝擊逐漸變薄脆弱，時間久了形成不正常的凸起，稱之為腦動脈瘤。

而這樣的病變在日常很少產生症狀，不過一旦破裂往往造成嚴重腦出血，稱之為蜘蛛膜下腔出血。此為最嚴重的腦出血性中風，有將近5分之1的患者在到院前就死亡，到院者也有3分之1因其它合併症病逝。