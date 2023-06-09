洋基外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）的腳趾傷勢，狀況似乎比預期要來的嚴重，《紐約郵報》記者布拉席勒（Zach Braziller）報導，賈吉今（9）日雙重賽前談及腳趾恢復情形，坦承還沒有歸隊時間表，「我認為這對我是最好的，因為還有些傷勢得處理。」

5日對戰道奇的比賽，賈吉防守右外野時為了接殺馬丁尼茲（J.D. Martinez）的高飛球，不慎撞倒了外野牛棚大牆而出現傷勢，賈吉雖沒有立即退場，不過隔天未安排在先發打線，並缺席比賽至今，最早也要在美國時間下周三才能離開傷兵名單。

根據美媒《YardBarker》記者瓦辛克（Zac Wassink）報導，至少有一位運動醫學專科醫師認為，賈吉的傷將會讓他休養到全明星賽結束，直到下半季開打才會歸隊。目前賈吉正進行PRP（Platelet-Rich Plasma，高濃度血小板血漿）注射治療，並等待腳趾周圍消腫。

賈吉本季19發全壘打、1.078攻擊指數，雙雙位居美聯首位，儘管個人成績突出，但洋基在美聯東區卻陷入苦戰，落後榜首光芒來到8.5場勝差。上個月賈吉曾因右髖關節拉傷，缺陣10場比賽，洋基在這期間的戰績為4勝6負，賈吉出賽與否和洋基表現呈正相關。