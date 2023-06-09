▲本次迪士尼系列最有特色的沙雕，為高達8公尺的「白雪公主」城堡，製作相當不易，非常值得打卡一遊。（徐佑昇攝）

▲本次迪士尼主題的打卡拍照背板。（徐佑昇攝）

▲工作人員正在製作沙雕。（徐佑昇攝）

▲「冰雪奇緣2」沙雕。（徐佑昇攝）

▲「玩具總動員」沙雕。（徐佑昇攝）

▲「海底總動員」沙雕。（徐佑昇攝）

為推廣福隆在地生活觀光體驗，交通部觀光局東北角風管處推出「福隆生活節」活動，以福隆為核心透過自行車旅程，帶領遊客實際深入體驗福隆、貢寮及雙溪當地人文特色與自然風景。9日於福隆沙灘結合「沙雕藝術季」正式開跑，其中沙雕藝術季本次特展主題為「迪士尼100周年」，全都是大家非常熟悉的迪士尼角色，相當適合打卡回味童年。東北角風管處表示，歡迎民眾朋友來福隆看沙雕、深度騎訪東北角品味在地慢活魅力，至各極點燈塔留下滿滿回憶。

交通部觀光局長張錫聰表示，自行車旅遊為熱門體驗台灣美景的方式，近年觀光局持續完善自行車旅遊觀光資源，並以4極點燈塔推廣極點慢旅自行車旅遊，引領民眾尋訪燈塔美麗的身影及體驗周邊小鎮景色。

張錫聰說，系列活動由「福隆生活節」開始，結合福隆國際沙雕藝術季，帶領遊客以樂活慢遊方式感受道地福隆生活特色；陸續並將於「極南-鵝鑾鼻燈塔」、「極西-國聖港燈塔」及「極北-富貴角燈塔」，推出系列自行車旅程，歡迎國內外遊客以騎自行車的方式，體驗台灣、親近台灣的美好。

本次沙雕最有特色之處是在於結合「迪士尼100周年」的系列作品，包含「冰雪奇緣」、「玩具總動員」、「白雪公主」、「阿凡達」、「漫威英雄」、「星際大戰」等各式大家耳熟能詳的作品及角色。其中最具特色的是高達8公尺的「白雪公主」城堡沙雕，完整重現了故事中的場景，非常值得打卡留念。

東北角風管處表示，「福隆生活節」今年以自行車旅程為主軸，並以「月月有主題，雙周有活動」的形式，在福隆沙灘推廣主題系列活動，包含「樂騎遊－自行車主題騎遊」、「饗食光－草地浪花音樂會」、「追海風－海洋風箏嘉年華」等系列活動，遊客可以從福隆開始，感受最美的海岸沙灘風景、最棒的生活體驗回憶。