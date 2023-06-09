利菁近期進駐蝦皮直播，8日邀請好友李明川上節目，她當年從購物專家轉戰電視圈，成為主持界天后後，卻在2020年卸下綜藝節目主持棒，也說出了真心話：「主持節目八卦聽10幾年也會膩，我最開心的日子，還是以前賣鑽石的時候。」

購物專家出身的利菁重回老本行，昨帶上好友李明川上蝦皮直播，她放話：「我從製播會議開始就砍價錢、要贈品，開什麼75折的，我都說，抱歉，賣不動！」展現出「帶貨女王」的氣勢，也笑說自己就是激不得，「搞得我像『釋迦公主』。」李明川則說，利菁外型很強勢，其實內心是甜姐兒，說她其實像釋迦一樣甜。

利菁昨天邀好友李明川上直播節目。（蝦皮提供）

她語重心長說：「不管是當藝人、還是YouTuber努力拍片，最終目標都是要變現，那為什麼要繞一大圈？」這也是利菁決定再次開啟直播帶貨的契機之一。她表示，「八卦聽10幾年也會膩，我最開心的日子，還是以前賣鑽石的時候。」每天都要學習，一定要對商品很熟悉，學很多新名詞，也學習跟大家做朋友，觀眾和廠商都受惠，她就感到開心。

寵粉的利菁直接把Outlet搬進直播間， 與紐約潮牌合作，不僅開出5.5折的爆品驚喜價，更保證絕對正貨，利菁說：「要嘛不要做，要做就要嚇死人。」語出驚人的利菁也搭時事哏笑說：「我們都是正版標籤，大家回去可以驗看看，不用怕代購給假貨。」利菁的魅力，還吸引到「吸塵器界的愛馬仕」特地登上直播間給出「預購價再折5000元」的流血價。利菁開玩笑說：「最近這名字爭議很大，買你們的東西不用配貨吧？」