苗栗縣長鍾東錦9日主持青創市集起跑儀式，期勉青創業者做出好產品。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉青創業者自創「唐潮」紅棗酒。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦9日主持青創市集起跑儀式，期勉青創業者做出好產品。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦9日主持青創市集起跑儀式，期勉青創業者做出好產品。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦9日主持青創市集起跑儀式，期勉青創業者做出好產品。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了推動青創產業，吸引返鄉青年創業發展，從6月起將推出6場的青創市集，活動現場設在苗栗青年創業指揮部外廣場，每場次展售的品牌類型豐富，包含文創商品、農特產品及飲食類等，超過20家品牌共同參與，苗栗縣長鍾東錦9日上午特別期許青創產業要走出自己的路，要做出更好的產品，才能吸引更多的客人，留住更多的客群。

縣府勞青處串聯苗栗在地創業青年共同舉辦「孵化夢想 熱血飛翔」市集活動，活動將在栗青年創業指揮部外一樓廣場舉辦，6場市集活動日期分別為6月16、17日、6月30日、7月１日、7月14、15日，第1場市集將於當天10點舉辦開幕活動，其餘場次活動時間則為11點至17點，每場次展售的品牌類型豐富，包含文創商品、農特產品及飲食類等，目前已有超過20家品牌熱情報名。

縣府勞青處表示，這次市集活動參與品牌，都是苗栗縣在地的店家或，並且是45歲以下的青年創業者，其中也包含已進駐青年創業指揮部的品牌，如bonbons法式甜食工作室、希荷堂創意設計、墨湘咖啡等優秀創業青年，其他青創品牌包108 CANELÉ STUDIO、LHN 手作輕珠寶、R.F.H居無定所、RONG 愛多肉、日生蜂園、芊虹花坊、泡泡與芊手作Studio、花埔拉斯花藝、唐潮酒坊有限公司、悠油。精靈 Cozy elves、旋木工坊、創意手工藝、嵐田茶屋、森 zakka、達蘑咖啡焙煎所、綠光養蜂場-蜜蜂博士、橘匠雞蛋糕、顏萃所等。

其中唐潮酒坊的經營者是出身公館鄉的年青創業家，利用自家所栽種生產的紅棗當做釀酒基底，發展出2種釀造酒及泡製酒，希望能擴大推廣公館鄉名產紅棗。

縣府並邀請民眾透過行動到現場支持，每場次除了有多家青創品牌現場展售、精彩的舞台表演、可愛胖卡車美味應援，當日消費還有機會獲得各種好禮以及參加抽獎。