漢來美食公布2023年5月自結合併營收3.81億元，較4月3.65億元成長4.44％、較去年同期1.43億元躍增達1.66倍，回升至今年次高、改寫同期新高。累計前5月合併營收20.42億元，較去年同期13.83億元成長達47.66％，續創同期新高。

漢來美食表示，暑期前向來是餐飲業準備進入旺季的預熱期，今年5月幾乎有大半個月的母親節過節氛圍，使整體業績維持淡季不淡的暢旺表現。隨著疫情影響趨緩，自去年9月以來單月營收已有8個月改寫同期新高，營運動能穩定釋放，帶動營運績效穩步向上。

漢來美食本季起進入拓展期，「溜溜酸菜魚專賣店」高雄夢時代店將於30日開幕。漢來美食表示，「溜溜」高雄SOGO首店開幕以來營運表現均超越預算逾120％，成為今年展店重點品牌，集團首家街邊門市亦由「溜溜」打頭陣，預計8月插旗北高雄的裕誠、富民商圈。

漢來美食既有的五星級飯店主題式餐飲品牌，聚焦穩定經營、深化顧客服務，鎖定百貨賣場展店。隨著展店策略轉向輕資產、快速翻桌率的中小店型品牌，產品設定朝出品單純、出餐標準快速的專賣店形式，發展街邊店店型更活潑、品牌形象更鮮明，可吸納更多年輕客層。

而預計10月開幕的台北南港「漢來皇家鬱金香酒店」，漢來美食將有7家營業單位進駐，包括大廳酒廊、糕餅小舖，可容納逾120桌的超大型無樑柱宴會廳、升級版「漢來海港」自助餐廳首店及1家頂級粵菜餐廳「東方樓」，另有2家餐廳於明年元月加入營運。

雖然「漢來皇家鬱金香酒店」於第四季才開幕，但漢來美食業務單位已展開宴會廳喜宴及春酒尾牙接訂工作，所有營業單位也以敏捷速度搭配來美食會員APP精準行銷，透過贈送餐飲兌換券及集點活動帶動消費頻率，積極蓄勢衝刺營運成長動能。