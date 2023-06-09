大陸官方資料9日顯示，CPI（消費者物價指數）較去年同期僅漲0.2%，略高於4月0.1%。另外，因大宗物資價格下跌以及全球需求疲弱影響，PPI（生產者物價指數）反而年減4.6%。

彭博社指出，由此經濟數據來觀察，這個世界第2大經濟體在5月時，成長更是趨緩。同時，大陸製造業活動開始萎縮，出口是3個月以來首次下滑，房地產之前的反彈已經快看不見。

至於剔除波動較大鮮食以及能源的核心通膨，從4月0.7%降至5月0.6%，表示經濟上由大陸內需所推動的通膨非常小。繼4月上漲0.4%之後，5月食品價格年增1%，理由是肉類、食用油以及鮮果價格上漲。

市場臆測，大陸最早可能在下周降息，或在未來幾個月降低人民幣存款準備金率。自去年9月以來，人行一直把1年到期的中期借貸便利（MLF）利率維持不變，改用其它特定放款政策工具來支持不同族群發展，例如中小企業等。

專家學者認為，通貨緊縮在拖累成長，經濟正在降溫。中國大陸應該調降利率，以減輕民間企業的貸款負擔，進而促使景氣復甦。同時，中央政府也要想方設法實施更多政策來拉抬內需，預估今年第2季會看見存款準備金率調降。