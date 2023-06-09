他們補充說，花旗一度表達興趣，想收購瑞信在中國的證券公司瑞信證券中國(CSS)。

花旗執行長Jane Fraser本週正在中國訪問。目前花旗正在中國設立一家證券經紀公司。其中一位知情人士表示，花旗曾希望透過收購加快發展，但是最後決定原先的計畫，以自己之力推展證券業務。

根據中國的監管規定，一家實體不能持有兩張多數股的券商牌照。

關於陷入虧損的CSS，瑞信擁有51%股份。瑞信在去年達成一項收購合資夥伴方正證券持有股份的協議，但是監管單位至今尚未批准。

CSS於2008年在北京成立，瑞信最初持有33.3%股份，2020年曾持至51%。除了經紀業務之外，CSS還被授權從事承銷、擔保、自營交易，和擔任投資顧問。

根據年度財務報告，CSS在2022年出現2.54億人民幣的淨虧損，員工人數在234人。

目前瑞銀已經收購瑞信，兩家銀行在中國的業務整合方面，還有很多工作要做。兩家銀行都在中國有投資銀行、財富管理，以及基金業務。

消息人士指出，瑞信也已經放棄在中國設立一家本土銀行的計畫。