宜蘭縣長林姿妙今天（9日）晚間將率縣政考察參訪團赴歐洲，此行共計11天，行程有法國、瑞士、義大利等國家，有6位鄉鎮市長同行，縣府表示，考察地點與縣府發展及政策相關，留在國內的副縣長林茂盛也會與縣長密切聯繫，縣政不會因為考察而停歇。

「宜蘭縣政府赴歐洲縣政考察參訪團」有宜蘭市長等6位鄉鎮市長同行，縣府21局處室有15名主管參加，6局處由副局處長參加，考察參訪團將搭今晚11時40分的班機，經過14小時的飛行後抵達巴黎。

赴歐期間的參訪內容有下水道博物館、巴黎長者照護機構、巴黎都市規畫考察、克里齊老舊社區改建專案、米蘭教堂廣場、威尼斯建築雙年展等行程，參訪團預計19日凌晨返國。

縣府指出，考察主題與縣政發展、政策有關，如巴黎下水道博物館是世界第一家以下水道為主題的博物館，而宜蘭縣開辦汙水下水道建設約17年，汙水下水道是重要的基本公共建設，也是國家進步的重要指標之一。