為形塑彰化縣藝文品牌，彰化縣政府今天首度舉辦傑出演藝團隊授證活動，今年度由陳麗香歌仔戲團、光興閣掌中劇團、新和興總團、員圓舞蹈團、王功兩廣國術龍獅戰鼓團、萍蓬草兒童劇團等6團獲選傑出演藝團隊殊榮；另外，彰藝園掌中劇團、彰化青年管樂團、就是木笛室內樂團等3團獲選潛力演藝團隊。

彰縣府為扶持地方表演團隊，向文化部、國藝會、傳藝中心等中央單位計畫爭取地方扶植傑出演藝團隊計畫，引介表演藝術專業師資，開設專業課程、工作坊，媒合跨縣市交流、演出，整合縣內表演藝術資源，提升縣內傑出團隊營運能量，走出彰化，拓展跨縣市、國際演出文化交流。

今年彰化縣傑出演藝團隊入選中央單位年度計畫支持，包括「陳麗香歌仔戲團」、「光興閣掌中劇團」獲選國立傳統藝術中心的傳統藝術開枝散葉－民間劇場重塑計畫；新和興總團獲選國立傳統藝術中心的「承功—新秀舞臺」匯演計畫；彰藝園掌中劇團獲選國立傳統藝術中心「傳統藝術接班人－駐園演出計畫」。

此外，新和興總團第四代江怡璇，獲選文化部文化資產局「重要傳統表演藝術」廖瓊枝老師傳習藝生；彰藝園掌中劇團第三代傳人陳韋佑，獲「文化部重要傳統藝術布袋戲保存者陳錫煌」傳習藝生。兩位傳藝青年獲大師親自指導，歷經4年終於順利通過考核結業。

彰化縣長王惠美說，好的表演要有更多的觀眾來欣賞，今年傑出演藝團隊的成果演出，將從7月到10月陸續在員林演藝廳上演精彩好戲，歡迎鄉親、企業界及愛好藝文者一起來支持優秀的演藝團隊，也希望藉由搭建這些平台，讓彰化的演藝團隊能不斷發光發熱。