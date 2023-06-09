金寶電子成立50周年，今日於圓山花博園區舉辦員工活動，金仁寶集團董事長許勝雄表示，集團在疫情前營收達到500億美元，儘管金寶去年沒有受影響，營收反而成長27％，衝破1,800億新台幣，現在是要趕快回到500億美元，這是最基本要做的事。

許勝雄回憶過去50年的發展歷程，他表示，50年很漫長，但也感覺瞬間即過，小時候不能體會歲月如梭是什麼意思，現在卻是每個禮拜過得跟翻書一樣快。過去50年面臨很多挑戰，包括：石油危機、亞洲金融風暴、金融海嘯、中美貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭等等。

同時，金寶從50人，擴張到現在有8家上市公司，全球員工達到14萬人。

許勝雄指出，疫情前營收達到500億美元，2022年集團營收掉到430億美元，約1.3兆元新台幣。未來會深耕現有產品，包括消費電子、智慧家電、通訊、綠能、零組件等，未來則會朝向5G、醫療、遠距醫療、精準醫療、幹細胞等相關產品，以創造高利潤。

許勝雄表示，他的責任就是塑造好的經營環境，讓有能力、有抱負的員工，可以在這裡繼續努力。為了培養人才，願意讓幹部犯錯，在錯誤中學習成長。現在8家上市公司中，他只擔任3家董事長，讓經營團隊扮演更重要的角色。

雖然集團營收掉到430億美元，但許勝雄強調，即使遇到疫情等困難挑戰，金寶去年還是成長了27％，營收1,800億新台幣。現在還有很多業務要成長，必須趕快回到500億美元的規模，這是現在基本要做的事。

同時，金仁寶集團也會做策略調整。許勝雄指出，過去已成長為目標，現在要以經營績效，包括毛利率、稅前盈餘等指標來管控，以提升每股獲利。過去以追求高營運成長的策略將進行調整，未來發展的產業將不是以大量生產為訴求。