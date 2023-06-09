元大金今日舉行股東會，通過每股配發現股利0.95元，其中股票股利0.15元、現金股利0.8元，在民營金控屬於前段班。

元大金總經理翁健表示，今年全球經濟面臨高利率的總體環境、詭譎多變的烏俄戰爭局勢，以及中美之間持續角力對抗等眾多不確定性因素，S＆P Global於今年估今年全球經濟成長率為2.30％。

台灣經濟方面，根據行政院主計總處今年5月公布最新經濟成長率數據，2023年全年台灣經濟成長率預估為2.04％，成長較2022年趨緩，亦較2023年2月預測的2.12％下修0.08個百分點，主要原因仍是受到全球主要國家景氣降溫、國內出口及投資成長動能放緩等影響。

金融市場方面，市場普遍預期美國聯準會升息腳步已接近尾聲，然全球經濟成長趨緩、廠商持續進行庫存調整、台灣出口力道受箝制等，市場存在諸多不確定性，台股行情表現仍有挑戰，此外，升息雖有助於提升銀行淨利差，但國內製造業、不動產業景氣降溫，亦可能衝擊銀行的放款動能且導致信用成本上升。

壽險業方面，升息環境下經常性收益有望提升，惟台美利差擴大恐使避險成本持續攀升，綜合以上，今年金融市場仍存在諸多不確定性。