農委會「推動蔬菜機械代耕與農事服務體系」示範觀摩會，全力推動產業機械化耕作模式。（張朝欣攝）

農委會9日在雲林縣二崙鄉舉辦「推動蔬菜機械代耕與農事服務體系」示範觀摩會，由農委會主委陳吉仲、立委劉建國介紹新型穴盤菜苗全自動移植機等操作，全力推動產業機械化耕作模式，未來將逐步逐項輔導缺工產業，達到有效率的機械代耕與農事服務目標，讓蔬菜機耕標準化，農民可以省工省力顧品質。

陳吉仲與劉建國等人邀集二崙地區農民，在田地示範利用一貫化機械標準作業體系，進行整地、作畦、移植、田間管理、採收，原本1分地要4、5人花費5小時作業，機械化後只要1個人作業50分鐘，省工省時讓農民大感興趣，紛紛詢問相關事宜。

陳吉仲表示，為改善農業缺工問題，2017年開始辦理農業人力團，除在區域穩定提供農業勞動力外，未來將導入小型省工省力機具設備，提升人力團作業效率，並作為省工省力農事操作示範，同時輔導建立碎枝服務模式等區域共通性農業廢棄物處理，以循環利用銜接淨零碳排政策。

陳吉仲說，近年來輔導產業機械化採收過程中，發現最大問題在於從整地到種植等工序作業未標準化、規格化，田區內變異性過大且作業未能配合採收機械，以致影響機械採收表現。此次示範觀摩會，是將過去輔導的耕作工項機械化成果，整合至大宗蔬菜耕作體系中。

劉建國指出，目前台灣農業不僅缺工，更面臨農業人口高齡化問題，農業是台灣的根本，所以陳吉仲主委這些年非常重視農業科技化、機械化，希望藉此減少農民勞力負擔。這也是一種超前部署，因為面對極端氣候，運用農事服務團機械代耕，來減輕務農勞力與加速農作，對於農民是非常重要的課題。