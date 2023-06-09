高雄市政府警察局表揚7位模範警察。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

6月15日是警察節，高雄市警察局今天提前頒獎給7名模範警察及1位鑑識楷模、3位失蹤人員查尋績優及3位績優資深警察獎章。其中，資訊室警務員朱宣怡因陸續開發AI情資整合偵蒐平台、3D街頭暴力預警、建置青少年保護及關懷管理等系統，不僅有效運用資訊科技及大數據於案件偵辦，發揮資訊專長，更是當選全國模範警察。

高雄市政府警察局提前於9日在警察局3樓大禮堂舉辦「112年慶祝警察節活動」，表揚7位模範警察、1位鑑識楷模、3位失蹤人員查尋績優及3位績優資深警察獎章。

繼去年由左營分局偵查佐徐筱婷獲得全國模範警察後，該局再度由發揮資訊專長的資訊室警務員朱宣怡，蟬聯全國模範警察殊榮，她因陸續開發AI情資整合偵蒐平臺、3D街頭暴力預警、建置青少年保護及關懷管理等系統，不僅有效運用資訊科技及大數據於案件偵辦，榮獲2021、2022IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍、代表高雄市參加「國際數據資訊有限公司」2021 IDC亞太區智慧城市大獎評選入圍；並獲選111年內政部警政署警政勤（業）務創新精進作為優等功績。可見巾幗不讓鬚眉，女警在警界持續大放異彩。

高市警察局副局長葉明潭表示：「大家真的辛苦了，有你們，治安會更好」殷切期許全體警察同仁，達成「治安守護，貼心服務、市民有感」的目標，全力營造「民眾安心、社會安寧、國家安全」的治安環境，並祝福全國警察在屬於自己的警察節節日，身體健康、闔家平安、工作順心如意。