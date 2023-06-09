法務部調查局局長王俊力為了建立正確的職場工作環境、工安預防觀念，防範工安職災的發生，9日與勞動部職業安全衛生署前往調查局「中和調查園區」新建大樓工地，辦理「職業安全衛生工地觀摩」活動。

法務部調查局局長王俊力為了建立正確的職場工作環境、工安預防觀念，防範工安職災的發生，9日與勞動部職業安全衛生署前往調查局「中和調查園區」新建大樓工地，辦理「職業安全衛生工地觀摩」活動。（調查局提供）

調查局長王俊力表示，調查局因業務增長、人力擴增，已面臨辦公空間不足之窘境；2018年獲行政院通過「中和調查園區新建辦公大樓計畫」，計畫總經費新台幣15億6113萬3000元，為調查局歷年來最大的建築案。

法務部調查局局長王俊力為了建立正確的職場工作環境、工安預防觀念，防範工安職災的發生，9日與勞動部職業安全衛生署前往調查局「中和調查園區」新建大樓工地，辦理「職業安全衛生工地觀摩」活動。（調查局提供）

王俊力說，鑑於勞動部勞工保險局統計資料顯示，近年來申請職災給付以營造業相關工會成員居多，顯示營造業勞工為職災的高風險群，足證如何防範工安職災的發生，己成工地施工的重要課題。

法務部調查局局長王俊力為了建立正確的職場工作環境、工安預防觀念，防範工安職災的發生，9日與勞動部職業安全衛生署前往調查局「中和調查園區」新建大樓工地，辦理「職業安全衛生工地觀摩」活動。（調查局提供）

王俊力指出，調查局自中和調查園區開工後，除嚴格要求工程品質外，更全力推動職業安全衛生工作，王局長更以身作則簽署工程職安宣言，並要求調查局工程推動小組成員，全數取得台灣職安卡並通過安全衛生教育訓練，以提升職安專業職能，期透過健全的督導機制及工程團隊自我檢查，避免發生工安事件，以確保工地施工安全。

今天活動特別以工地之職安操作為例，進行「營造五化作業、無人機工地應用、日式施工架搭設、工地BIM應用、高空作業車、管理智慧化及工地無線通信應用」之現場解說及實地演練，藉由工地實體觀摩，導入正確的營造作業施工觀念，防止工地職業災害之發生。