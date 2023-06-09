澳洲海軍希望，美國提供的維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦起碼能用20年。按照計畫，美方將先提供兩艘二手潛艦給坎培拉，而第3艘將是全新打造的潛艦。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）8日報導，澳洲核潛艦專案小組負責人米德（Jonathan Mead）說，坎培拉對第3或是第4批次的維吉尼亞級潛艦感興趣。而美國目前有8艘第3批次維吉尼亞級潛艦，以及3艘已服役的第4批次潛艦。華府打算共造10艘第4批次潛艦，除了這3艘外，還有兩艘已下水。

要是澳洲決定從第4批次潛艦中選擇選擇兩艘，那美方只剩1艘能備戰的同批次潛艦。雖然米德在參院聽證會中提出所有相關資訊，但對機密話題絕口不提。專家說，或許美澳已達成協議，對可能轉交哪批次的維吉尼亞級潛艦保持沉默。

然而，令大眾憂心的，卻是那些米德沒提的不明確變數。目前美澳都認為，一旦坎培拉的柯林斯級（Collins-class）退役後，維吉尼亞級潛艦應該能確保澳洲的戰力，而後續將打造8艘新型阿庫斯級（Aukus Class）潛艦。

不過，米德說，澳洲會有8 艘核潛艦，而其中3艘會是維吉尼亞級潛艦，這意味著澳洲不會打造8艘阿庫斯級潛艦，而是5艘。據消息人士說，要是澳洲無法打造阿庫斯級潛艦，加上計劃顯示，它們無法在2050年前發揮戰力，那美國可能出售更多維吉尼亞級潛艦給坎培拉。