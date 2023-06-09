台北市議員鍾沛君昨（8）日在臉書揭發去年8月遭名嘴朱學恒擁抱、強吻，指責對方還敢在節目上評論性騷擾，事後朱學恒道歉，強調自己「喝到斷片」、「沒有記憶」，點燃網友怒火，紛紛挖出朱學恒過去穿的T恤，指他以前常靠其文字嘲諷時事，酸他現在竟變自我介紹。

鍾沛君8日晚間在臉書指控朱學恒於去年8月6日的聚餐中，趁機抱住她強吻，還脫口「反正妳明天也不會記得」，更二度強吻鍾沛君，嚇得她起身說要離去，想不到朱學恒竟然笑著回：「我剛叫的Uber也到了！」態度毫無悔意。事隔不久，朱學恒在臉書道歉：「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」並在Youtube頻道開直播聲稱當時完全喝到斷片，沒有任何的記憶，但不會找任何藉口逃避錯誤，願意承擔所有的法律責任，今也宣布無限期停止公眾活動。

大批網友都很不滿朱學恒的「斷片說」，紛紛灌爆他的臉書粉專，由於朱學恒過去常穿黑色的文字T恤抒發當下的熱門時事，有名網友就到他的臉書留言挖苦：「要做T恤嗎？」吸引大批網友PO朱學恒穿文字T恤的圖片支援，像是「低智商勿擾」、「草包」、「只有上帝能定我罪」、「我就是只想到我自己」等，嘲諷他在自我介紹，甚至還有人惡搞，故意在朱學恒的衣服P上「反正妳明天也不會記得」，建議他除了可印這款，也可印「妳斷片，我強抱」、「我叫的Uber也到了」等字樣，藉機狂酸他衣冠禽獸。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。