內政部長林右昌到中央路、中山路慈濟醫院路口了解當地路況改善，民代也當面反映路況問題。（王志偉攝）

縣議員張美慧服務處主任陳志強認為簡報自誇「零負評改善」，相當不以為然。（王志偉攝）

串聯花蓮市、新城鄉及吉安鄉南北縱向的中央路（30米路）車潮相當大，中央核撥「前瞻基礎建設」8千多萬元連同周邊學校合併改善，不過中央路施工後標線劃設呈現「扭曲」，駕駛人反應不一，上午內政部長林右昌到花蓮視察時，施工單位簡報卻誇「零負評改善」，引起議員張美慧服務處主任陳志強質疑，直指路況根本「想蛇一樣」，林右昌說，透過工程改善再觀察後續效益如何。

30米寬設雙向4車道，車流量大，但路口的內側車道設為左轉專用道，安全島沒有內縮，造成直行車僅剩一個車道在外側車道，交通尖峰時間大排長龍。內政部營建署核撥經費7390萬元，縣府執行規劃將沿線21處分隔內縮，改為設置新式偏心式左轉專用避車道，讓左轉車不會擋到後面的直行車。工程到今年8月會全部完成。

在30米路與中山路口，為明廉國小以及慈濟醫院區塊，縣府稍早已先打除功能不大的天橋，並考量師生上下學必經道路，且周邊道路年久失修以及早年興建石頭步道已不符實際現況，因此納入30米路改善計劃另核定1529萬元合併執行工程。

林右昌上任首度到花蓮視察這項交通改善案，立委鄭天財、傅崐萁辦公室執行長林宗昆、議員魏嘉賢、傅國淵以及代表會主席李振瑋與多位議員助理到場關切。

規劃設計單位提出簡報30米改善工程現況，也提出左轉車道改善後路口監控影像工程，強調車道寬縮減後可多出一個執行車道，除能有效讓左車道安全分流，直行車也不再卡住，紓解車流量，另外增加行人時相時間及增加庇護島，有效提高行人安全。

因「中央路新設左轉車道工程」施工以來在花蓮在地臉書社團引發熱烈討論，駕駛人反應不一，有肯定但也有認為標線重新劃設後根本是「扭來扭去」的路，歪歪斜斜增加駕駛人行車風險。

規劃設計單位在簡報資料中提到30米路改善後有5大亮點，有效紓解、溢流少、正確引導，以及更安全等「零負評改善」，引起出席的縣議員張美慧服務處主任陳志強相當不以為然。

陳志強當著林右昌說，中央補助經費應該感謝，但站在議會監督立場還是該講，他說中央路不是新闢道路，必須「穿著衣服改衣服」，這點他認同，但路口與路口間長度不足，造成車道線漸變長度不足，事前就要考量規畫，而不是做完後會勘一次再重畫標線，

陳志強說應讓部長知道「中央路像蛇一樣」，花蓮在地臉書很多網友提出意見，絕對不是「零負評」。林右昌回應，若有需要營建署可予以協助，並透過工程改善再觀察後續效益如何。

縣府建設處副處長張志豪表示，這項工程的目標是讓左轉專用更順暢，也能保護行人安全，施工前開過非常多公聽會，因中央路是既有道路，在原本路幅增設車道，標線會有漸變段，無法像原本一樣直行，改善工程也不是一次就可以完全滿足所有用路人，但各方意見都會納入考量。