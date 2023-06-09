徐懷鈺參加《浪姐4》（現名《乘風2023》），因為商演過多練習不足，導致表演大翻車，遭網友砲轟是「划水天后」，雖然成績吊車尾但未被淘汰，而第三次公演被安排跟Ella同隊，眼見她飽受負面新聞影響，Ella也給予暖心安慰，說到一半時還哽咽到落淚，讓網友看了為之動容。

Ella得知徐懷鈺心情陷入低潮，得知她很在意新聞報導，因此開導她：「新聞會被另外一個新聞蓋過，不會有人每天一直針對這件事情去評論你」，更強調「有人喜歡你，就會有人討厭你，這個很正常」，接著表示相當心疼徐懷鈺，因為從小就是她的歌迷，看到偶像在舞台上不自信的模樣，坦言相當心痛，話說到此更是語帶哽咽、眼眶泛紅。

Ella表示徐懷鈺是從小喜歡的偶像，有一天消失在舞台上，就再也看不到她了，忍不住詢問：「那個可愛的女生去哪裡了」，並給予打氣：「就算跳不齊也沒有關係，不齊不會怎麼樣，我也有可能在舞台上有犯錯的時候」，接著強調：「可是犯錯就該死嗎？難道我們不值得有再一次的機會嗎？」最後不忘給予安慰：「不要害怕，我們都會在這裡陪你」。

Ella指出徐懷鈺是願意努力的人，既然有機會留下來，就努力把演出做好，接著要同組隊員張嘉倪、陳意涵、龔琳娜給予她一個擁抱，過程中，陳意涵也給予鼓勵：「我們都是老夥伴了，我們都跟你一公二公了，你不要這樣子好不好」，張嘉倪則表示：「我們愛你」，Ella更是再度打氣：「Yuki加油，你真的是很棒的女生，你也要愛你自己。」