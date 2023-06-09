長榮航空統計每年有超過1200個各類型貨盤、貨櫃需銷毀成廢鋁回收，80噸附屬品如綁帶、盤網等廢棄物需焚毀，中原大學與長榮航空合作辦理ESG環保創新設計競賽，鼓勵學生發揮創意，將除役貨櫃設計再生，推廣綠色環保。今頒獎典禮，由長榮航空總經理孫嘉明、中原大學董事長張光正親自頒獎，勉勵學生共同實踐社會責任。

首屆長榮航空ESG環保創新設計競賽，參加學生達333人，經歷初選、複選與決賽後，由專業評審團挑選出獲獎作品。（蔡明亘攝）

首屆長榮航空ESG環保創新設計競賽以中原大園校園作實驗場域，在減廢目標下，將現有貨運除役無效裝備設計成校園環境亮點，學生需選擇校園內的公共空間作設計基地，分空間設計組與商業產品設計組，設計學院4系共7門課程參與這次競賽，參加學生達333人，分別提出創新且具綠色設計的多元模型創作。

中原大學董事長張光正指出，中原大學重視環保，長榮公司也是國際評鑑備受肯定的企業，很高興有合作機會，相信這只是開始，盼未來影響到其他大學，成為好的樣本，持續推動環境永續發展。

中原大學室設系鄒采廷（中）今日拿下首屆長榮航空ESG環保創新設計競賽最大獎「設計大獎」。（蔡明亘攝）

長榮航空總經理孫嘉明表示，ESG環保創新設計競賽展現長榮與中原雙方對永續價值的重視，雖目前作品僅以模型呈現，但未來長榮希望將這些優秀作品實際打造出來，讓公司減碳作為往前邁進。

中原大學副校長洪穎怡說，這次將產業議題連結在地大學進行設計教學與競賽，雙方已樹立產學議題與設計教學鏈結的成功模式；中原設計學院院長趙家麟提到，航空貨櫃再生設計是項全新的循環設計議題，明年預計擴展成全國性競賽，目標朝國際競賽邁進。

空間設計組金獎由陳哲笠（右）、葉抒君（左）拿下。（蔡明亘攝）

競賽評選指標包括主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性等，經師資群評議，歷經初選和複選，選出72件作品進入決賽，並由中原大學設計專長教師與長榮航空代表組成評審團，最後評選出22件獲獎作品。

中原大學室設系鄒采廷今日拿下首屆長榮航空ESG環保創新設計競賽最大獎「設計大獎」。（蔡明亘攝）

今拿下最大獎「設計大獎」的空間設計組室設系鄒采廷分享，她的作品「HIDDEN HILL」以學生和教師為本，利用貨櫃堆疊產生有隱蔽性的空間，讓學生在課餘時間有個休憩小角落，不必在意他人眼光，讓學生多停留在校園內，發掘校園內漂亮風景。

商業產品設計組金獎由林紘立（右）、丘煦兆（左）以作品「EVA Chair」獲得。（蔡明亘攝）

商業產品設計組金獎由林紘立、丘煦兆以作品「EVA Chair」獲得。丘煦兆說，過去貨櫃設計多為海運貨櫃，首次接觸航空貨櫃這項「新鮮的材料」，他們融入永續概念進行創作，並特別考量鋁材加工製程；林紘立說，這次設計符合聯合國SDGs永續發展目標中的責任生產，他們將廢棄貨櫃設計成放在登機門前的椅子，以長榮相關元素呈現重生再利用精神。

今配合頒獎典禮，中原大學也以實體航空貨櫃打造成迷你市集，現場呈現多個由廢棄貨櫃製成的吧台與裝置藝術，展現師生創意。（蔡明亘攝）

中原大學表示，競賽計畫從去年9月開始醞釀，長榮今年2月運送4件不同類型的除役貨櫃到校，讓師生實際接觸，這也是長榮航空貨櫃首次離開機場讓民眾近距離接觸的機會。今配合頒獎典禮，也以實體航空貨櫃打造成迷你市集，展示近年長榮航空與供應商開發的機上減塑用品，現場呈現多個由廢棄貨櫃製成的吧台與裝置藝術，充分展現中原設計學院師生創意。