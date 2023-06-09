板橋幼兒園餵藥案愈演愈烈，新北市議會民進黨團要求新北長侯友宜在下周赴議會專案報告，否則就辭職；議員更酸，市長有時間在IG貼文便當很好吃很健康，但請想想我們的孩子「正在吃毒」。

新北市府表示，議會協商變更6月13日大會議程的決議，已指定由教育局、衛生局專案報告，決議結果並未含市長出席，市府完全尊重議會決議並且全力配合相關議程。

民進黨團總召鄭宇恩說，昨日家長說明會臨時變一對一諮商，市長如果可以第一時間積極處理，家長也不至於求助無門，到現在輿論炸鍋。

鄭宇恩說，5月15日案發後市府毫無作為，在議員要求下，6月5日到園採檢，6月8日檢調第二次搜索，教育局才倉促舉辦家長說明會，顯現出新北市政府行政怠惰，家長提示證據到哪，司法辦到哪裡，市府才處理到哪裡。

鄭宇恩說，若侯友宜還認為自己有責任照顧新北市民，請侯友宜親自出席下周二專案報告。

副召張維倩說，今日傳出侯友宜本人要親自出席「見面會」，不對外開放只限監護人「有什麼要偷偷摸摸」， 到底是侯友宜去選總統比較重要，還是還給被害家屬跟家長一個公道比較重要。

議員陳乃瑜說，侯友宜在IG張貼影片，吃「老三便當」好吃又健康，但我們孩子在吃啥，是「在吃毒」，市府局處官員更是大言不慚藐視議員質詢，希望侯市長好好說清楚講明白。

今記者會現場也連線家屬，L家長說，當初4月孩子回家告知，她才知道這件事，後來其他家長陸續把孩子送驗，陸續驗出巴比妥殘留。

L家長說，她完全都是自己想辦法，過程沒人提供協助，打給市府教育局，都表示說案件偵辦中。對於侯友宜終於道歉，L家長表示，家長眾怒難平，她也非常感謝昨日政大學生幫家長發聲。

L家長說，現在有很多孩子都有藥物戒斷症、易怒，甚至有的會自殘，幾乎都是晚上睡覺會驚醒大叫。

廖宜琨也說，侯市長在政大見面會首度道歉，他指出，整個市府在侯主導下，為何可以一團糟，如果市長無法好好處理，拜託趕快辭職。

議員張嘉玲更是聲淚俱下表示，議員們針對此案多次在議會質詢，要求專案報告，更是一再阻擋，他呼籲家長一起去侯友宜臉書留言拜託侯市長趕快回來吧。