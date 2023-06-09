國際扶輪社台北雙連扶輪社9日上午捐贈C肝快篩劑給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

國際扶輪社台北雙連扶輪社9日上午捐贈C肝快篩劑給苗栗縣政府。（謝明俊攝）

為了襄助國內根除C肝問題，國際扶輪社台北雙連扶輪社捐贈4千劑C肝快篩劑給苗栗縣政府，捐贈儀式9日上午在苗栗縣政府舉行，苗栗縣長鍾東錦代表受贈，除了感謝雙連扶輪社的善心義舉，並要求衛生局要分配部分快篩劑給苗栗縣警局，一旦有查獲毒品人口時，應予全面篩檢，以有效降低C肝感染。

這次的捐贈，是由台灣衛生所專業人員協會理事長徐春仕居中媒和，獲得扶輪社3482地區全體社友以及雙連扶輪社的全力支持，共採購4千劑最新研發出來的C肝快篩劑，全數捐給苗栗縣政府。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙指出，苗栗縣苑裡鎮是國內C肝最高風險區域之一，多年來肝基會持續贊助鎮民接受C肝篩檢及治療，但是過去檢驗方式都須抽血送驗，往返時間都需2周至半個月以上，目前使用這項最新的C肝快篩劑，只要以驗血糖的方式，抽取小小一滴血，就可以在15分鐘內準確驗出是否感染帶原，準確率非常高。

衛生局目前規畫將配合縣內4家大型區域醫院發放使用，以全面篩檢C肝，苗栗縣長鍾東錦9日上午代表受贈C肝快篩劑，除了感謝扶輪社善心義舉以外，更期望衛生體系全力推動篩檢C肝，期望在2025年前可以消滅C肝。