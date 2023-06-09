消息人士稱，瑞信該事業名為瑞信證券（中國）有限公司（Credit Suisse Securities China，CSS），而花旗（Citigroup）曾一度表達有收購興趣。

據了解，花旗擬在中國設立證券交易事業，希望透過收購能夠迅速擴展，但後來仍決定放棄，依照原訂內部建立的方式。

依據中國證券法規，一家實體公司不能持有兩家券商執照。瑞銀在與北京市國有資產管理公司（Beijing State-Owned Assets Management）合資的證券事業握有67％的股份。