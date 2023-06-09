消息人士稱，瑞信該事業名為瑞信證券（中國）有限公司（Credit Suisse Securities China，CSS），而花旗（Citigroup）曾一度表達有收購興趣。
據了解，花旗擬在中國設立證券交易事業，希望透過收購能夠迅速擴展，但後來仍決定放棄，依照原訂內部建立的方式。
依據中國證券法規，一家實體公司不能持有兩家券商執照。瑞銀在與北京市國有資產管理公司（Beijing State-Owned Assets Management）合資的證券事業握有67％的股份。
瑞士信貸（Credit Suisse）正在進行併入對手瑞銀的程序，路透引述知情人士說法指出，瑞信和一家合資事業夥伴擬出售中國的證券交易事業，正在尋找買家。
消息人士稱，瑞信該事業名為瑞信證券（中國）有限公司（Credit Suisse Securities China，CSS），而花旗（Citigroup）曾一度表達有收購興趣。
據了解，花旗擬在中國設立證券交易事業，希望透過收購能夠迅速擴展，但後來仍決定放棄，依照原訂內部建立的方式。
依據中國證券法規，一家實體公司不能持有兩家券商執照。瑞銀在與北京市國有資產管理公司（Beijing State-Owned Assets Management）合資的證券事業握有67％的股份。
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