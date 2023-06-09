台商朱長生等人因《刑法》誹謗罪遭判刑定讞，他們主張誹謗罪侵害言論自由聲請釋憲，憲法法庭審結後判決誹謗罪合憲，但誹謗言論如有關公益，行為人只要經合理查證，客觀上合理可信所述為真，均屬不罰，如引用不實資料，應由檢察官或自訴人證明行為人有明知或重大輕率之惡意。

憲法法庭此次判決，對公益貢獻度高之事實性言論保障更進一步，基於明知或重大輕率之惡意而散播假新聞或假訊息，則不受憲法言論自由之保障。

這次釋憲是因朱長生在網路傳影片給王姓女子的親友及員工，遭法院依加重誹謗等罪判刑7月，可易科罰金確定。朱主張，周玉蔻誹謗前總統馬英九只判拘役50天，誹謗罪違反比例原則。另外，教授盧映潔等人分別因誹謗罪被判刑確定，也聲請釋憲。

憲法法庭合併6案審理後，今年3月開庭辯論，朱男等人主張，誹謗罪及先前大法官作成的解釋，造成司法實務判決見解不一，欠缺法律明確性，且保護名譽的手段還有民事賠償、適當處分及刪除網路不實言論等方式，不須用刑事處罰。