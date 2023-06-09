幾位中小學校長早年校騷擾學生或老師，但地方政府僅要求他們請假靜待調查或是回任教師，引發爭議。全國教師工會總聯合會今表示，現在「校長」職稱成為不適任教育人員的護身符，教育部應規畫不適任校長退場機制，以提升教育品質。

全教總表示，《教師法》修正通過以來，教育部、地方教育局處，乃至於社會輿論無不要求積極議處不適任教師，但長期以來，有關不適任校長之處理機制，卻鮮少為人關注，甚至出現許多不適任校長「回任」老師的案例。

全教總舉例，南投劉姓國小校長，早已畢業之學生指控性騷擾，南投縣政府表示被害人和證人的敘述相當明確，卻僅要求該名校長請假，等待調查，依南投縣政府之作法，該名校長等於繼續坐領高薪。

全教總再舉一個案例，原台東高商校長曹學仁於108年遭檢舉騷擾同校女老師，經台灣台東地方法院111年6月1日、台灣高等法院花蓮分院112年3月31日判決：該名校長因違反性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑6個月定讞。曹校長原本還想參加遴選，在多方壓力下最終退出遴選，卻將於下學期回任教師。

全教總高中職委員會主委張瓊方表示，這些案例凸顯教育部未能積極處理不適任校長，才會出現違反性騷擾防治法遭判刑確定之校長還能回任教師這樣不可思議的怪象。不適任校長就是不適任教育人員，既然是不適任教育人員，能夠擔任教師嗎？

立委王婉諭指出，她發現許多校長的言行、管教方式、領導風格，都會對於校內行政、教職人員有深遠的影響。校長的適任與否，對於孩子在校園內的安全，至關重要。然而，在經手過的眾多案件中，卻看過一些不適任校長所帶來的傷害，而這些校長，並沒有良好的機制能夠適時退場。

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