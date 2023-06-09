國中教育會考成績9日出爐！南投縣旭光高中國中部10位學子獲得5A佳績，表現最佳的李安秞獲5科A＋＋、作文6級分的亮眼成績，他表示，家庭的支持是他最強大的後盾；崔約翰則以正港「韓國人」身分，考取5A9＋優異成績，他說，國文是他的弱項，他取得好成績多虧同學和老師協助。

南投縣旭光高中國中部今年會考共有10位學子考取5A高分，其中李安秞表現最佳，以5科A＋＋、作文6級分，共111點的成績獲得亮眼成績。成長自三代同堂大家庭的李安秞表示，這次會考獲得如此高分，要深深感謝父母的鼓勵和爺爺奶奶的支持，「家庭的力量永遠是他最強大的後盾」，同時也感謝導師陳江燦和各科老師給予他學習過程中的無限動力。

校方也表示，李安秞能獲得優異成績並非偶然，不僅曾參加聯合盃作文比賽，榮獲南投縣第1名殊榮，也在南投縣國語字音字形競賽中獲得第2名佳績，展現對語文的出色掌握能力；這次會考前，李安秞特別加強自己最弱的自然科，這種努力和堅持的精神，助他在會考中獲得了出色的成績。

值得一提的是，李安秞的同班好友崔約翰是正港「韓國人」，也在會考中取得5A9＋的優異成績，考上目標台中一中。崔約翰在國小4年級時隨著父母來到台灣，當時完全不會講國語的他從最基本的注音符號開始學習，為了加強國文成績，他主動跟老師索取國文講義、自己利用課餘時間練習，在經過不斷努力後，終於在會考國文科也獲得了A＋的出色成績。

崔約翰說，國文一直是他最不擅長的科目，這次準備會考也是國文部分比較困難，「別的同學認為簡單的字音、字形對我來說真的不行」，但是安秞常常教他國文，加上老師也都很認真，他才能考到這樣的成績。

旭光高中表示，為鼓勵優秀學子，校方提供直升獎學金及豐富課程，鼓勵選擇留在原校繼續直升的學生穩定就學，另有最高12萬元的獎學金，希望能吸引中投區高分群的同學就近入學。