時事評論員朱學恒遭台北市議員鍾沛君踢爆性騷擾，引發各界抨擊。由於朱過去不時會在臉書販賣帶有標語的T恤，因此又被網友譏諷「成衣業者」。隨著強吻鍾沛君的事件發酵，網友紛紛修改朱學恒的T恤文字狠酸，甚至將其名言「反正妳明天也不會記得」印上去。

鍾沛君昨（8）日在臉書發文指出，2022年8月，自己曾受朱學恒之邀共進晚餐，不料在同行友人離開後，「坐在我對面的朱學恒立刻站起身，繞過餐桌往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻，更說出『反正妳明天也不會記得』。」且在她躲開後，朱又再走回來，「肆無忌憚的又親了我，憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了。」

有PTT鄉民找出去年鍾沛君參加朱學恒網路節目的截圖，可以看到朱身上穿的T恤直接寫著「犯罪行為，請勿模仿」，也讓網友譏諷，根本是在犯罪預告。

網友熱議朱學恒跟鍾沛君同框。（圖取自PTT）

網友看到鍾沛君的臉書文都相當憤怒，由於朱學恒一向都有在販售表達意見的T恤，因此許多有才的人開始修圖反酸。貼出了包括「反正妳明天也不會記得」、「我翻魔戒、我犯色戒」、「阿宅反抗軍、我很豬哥」等。

網友仿朱學恒創造標語T恤。（圖取自朱學恒臉書）

網友仿朱學恒創造標語T恤。（圖取自朱學恒臉書）

網友仿朱學恒創造標語T恤。（圖取自朱學恒臉書）

網友仿朱學恒創造標語T恤。（圖取自朱學恒臉書）

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