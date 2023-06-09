新北金山、萬里鄉親引頸期盼的「國道三號延伸金山萬里」可行性評估日前完成，道路規劃總長12.1公里、經費500億元。交通部公路總局在金山、萬里、基隆各舉辦1場說明會，預計6月底提出期末報告，待中央核定。

金山、萬里地區的居民多依賴台2線進出，每逢假日觀光車潮湧入，造成地方道路壅塞，逐漸有國三延伸的呼聲，「國道三號延伸金山萬里」可行性評估，於近日完成。

公路總局表示，該道路起點為金山端的台2環金路，終點銜接台62線瑪東系統交流道，沿途須打通長度0.5公里、3.85公里及2.97公里的3處隧道；萬里地區興建萬里交流道，路廊有3種方案，分別為北28線、台2線，以及景美路。

工程將分兩階段施工，先興建瑪東系統交流道至萬里段，再接著興建萬里至金山段，經費由中央全額補助。

儘管地方居民樂觀其成，卻也對經費過高表示憂心。公路總局強調，500億元不會一次到位，會一步步挹注，實務上先把台62線延伸至萬里的工程做好，後續延伸至金山的路段才有意義。

立委賴品妤表示，基金公路銜接台62線一直是北海岸居民重要聯外道路，金山萬里、三芝石門等地更是北台灣觀光重地，但大量湧入的觀光客易癱瘓當地交通，新路對當地居民相當重要，希望設計上能更貼近使用者需求。