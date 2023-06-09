蔡英文總統今赴高雄勗勉「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」，總統強調，為了有專業、精實的國軍守護國家與人民，這幾年政府持續推動各項改革，讓部隊的訓練更紮實、管理制度更友善。國軍是國家安全的守護者，政府也會做國軍堅實的後盾。

端午佳節將至，蔡英文勗勉南部地區部隊，總統表示，國軍是國家安全的守護者，政府會做國軍堅實的後盾。（總統府提供）

蔡英文總統今除聽取部隊相關任務簡報，也與在空機飛行員及飛彈連連長分別進行戰備通話。午間，與重要幹部及官兵代表會餐，並至各桌慰勉官兵辛勞。

蔡英文在「陸軍八軍團指揮部」勗勉致詞指出，再過一個多禮拜，就是端午連假了，因為有國軍弟兄姊妹堅守崗位，國人才可以安心過節。她要代表全體國人，向大家致上最深的感謝。

她說，今天早上，她先去看了空軍的防空暨飛彈指揮部，還有南部區域作戰管制中心。接著就來到泰山營區，了解第八軍團執行任務的狀況。

她指出，還記得在2017年，她也來過第八軍團。當時，尼莎和海棠兩個颱風，連續侵擾臺灣，她來這裡的災害應變中心，除了掌握風災的動態，也對國軍弟兄姊妹，全力支援救災的付出，印象非常深刻。

蔡英文說，她知道，各位除了戰備偵巡和教召訓練，在疫情期間，也協助防疫工作。最近，配合中央抗旱政策，工兵部隊，也投入曾文水庫的清淤工作。各位的努力，都充分展現出，國軍保家衛國的精神。

她說，為了有專業、精實的國軍，來守護國家、守護人民，這幾年來，也持續推動各項改革，讓部隊的訓練更紮實、管理制度更友善。國軍是國家安全的守護者，政府也會做國軍堅實的後盾。