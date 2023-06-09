富邦金控今舉行112年股東常會，董事長蔡明興會後受訪時表示，整體經濟復甦比預期中慢，好消息是外銷兩位數的負成長已經有縮小趨勢，景氣將慢慢回溫，看好AI產業的發展空間，可為科技產業的供應鏈注入一股活水，各行各業活絡，對金融業的獲利也將受益。

對於富邦金啟動三代接班，蔡明興兒子蔡承儒進入董事會；蔡明興公開在媒體前首談這個議題，他大讚兒子「愛運動、很陽光」，進入董事會後，可以多學習與歷練。

蔡明興也對當前經濟提出看法，他認為，去年疫情對主要經濟體的影響已逐漸淡化，惟俄烏戰爭、通膨及中國大陸經濟增長放緩等因素影響，導致全球經濟成長動能趨緩，伴隨資本市場震盪、防疫險賠款亦衝擊金融業獲利。

富邦金控去年稅後淨利469.3億元，每股盈餘3.54元，連續14年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭；蔡明興認為，若沒有防疫險的巨大賠款損失，去年金控要賺個近1000億元，應該不成問題。

富邦金控股東常會通過111年度盈餘分配案，普通股每股配發1.5元現金股利，0.5元股票股利，現金股利及總股利皆居金控業之冠。

富邦金控股東常會也選出第九屆董事15席，其中獨立董事席次維持6人，比例達40％；外部董事合計9席，比例達60％，顯示富邦積極落實董事會組成之多元化方針，致力強化董事會之獨立性。

富邦金控去年稅後淨利為新台幣469.3億元，今日股東常會通過普通股每股配發1.5元現金股利，0.5元股票股利，合計總股利配發2.0元，總股利配發率達56.5％，合計分派逾247億元。

而第九屆董事選舉結果也出爐，由蔡明興、蔡明忠、韓蔚廷、林福星、許金泉、蔡承儒、游適銘、連堂凱、鄭瑞成、陳新民、李書行、王銘陽、莫兆鴻、陳學智、葉匡時當選為董事。

其中，游適銘、連堂凱、鄭瑞成為臺北市政府法人代表；陳新民、李書行、王銘陽、莫兆鴻、陳學智、葉匡時為獨立董事 。