光隆成衣今年受到主料供應交期延長，與客戶端對市況看法謹慎，今年旺季出貨較去年延遲啟動，成衣5月營收7.08億元，較上月大幅增長88.7%，也比去年成長32.5%，前5月營收達21.24億元，已追上去年。

對於第2季，光隆在成衣恢復旺季出貨水平後，年成長有望轉正，而羽絨原料部門營收也有逐步回溫，估計合併營收可較上季增加逾40%，而成衣營收比重繼上季達60%後，也將再進一步提高，事業結構優化效應持續發酵，有助第2季本業利潤率的維持與提升。

光隆廠區資產活化案近日有取得進展，外商科技公司有意承租光隆中壢廠部份廠區，目前雙方已進行簽約洽商，若經簽定，首階租期3年，每月租金總額40萬元，最快得於今年9月開始入帳。

光隆去年獲利創新高，股東會甫通過今年配息，大幅提升普通股每股配發現金4元，較去年增加逾30%，殖利率逾7%，而特別股則維持每股2.5元。