和大近年積極佈署建置新世代AI廠房，以因應日益增多的歐美系車廠轉型電動車投入及新創公司加入電動車市場，和大嘉義五廠新建工程正緊鑼密鼓興建中，預計6月底申請廠房使用執照，第3季設備安裝，第4季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸。

大里廠區1088地號千坪土地也於5月底取得建照並同步展開擴廠計畫，預計2024年9月完工，將可重整大里廠區產能配置，提升製程競爭力，除此之外，配合美系客戶在地製造的政策驅使，公司已正式啟動美墨邊境覓地設廠的專案評估規畫，預計半年內決定廠址，至遲2年內第一期投產，以迎接未來電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能。

和大內部加速轉型，啟動事業群分割計畫，旗下生產齒輪加工設備的機械事業部將於9/1獨立分割為新創公司，積極投入智慧機械設計與製造領域，同時結合關係企業高鋒公司產銷平台，將朝多元多角化發展，更可共同輔助和大嘉義大埔美園區建構全台最大AI智能化生產線的智慧工廠。