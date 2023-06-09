台北市長蔣萬安9日下午進入議會進行市政總質詢，民進黨市議員鍾佩玲在質詢時，提出了6項市政議題，包含市政大樓逃生梯通行問題、大數據中心專案分析、北藝減少價金驗收項目、北市自行車道「三環三縱」、公廁與垃圾桶位置以及大巨蛋等，與蔣萬安進行「快問快答」。不過6題市政題，蔣萬安竟全數答錯，也讓鍾佩玲直呼「市長不關心議員質詢題目」。

鍾佩玲在質詢時，先是詢問蔣萬安台北市政府的逃生梯問題，一般民眾與市府公務員，誰可以透過逃生梯移動到想要抵達的樓層？蔣萬安則回應兩者都不行，不過卻遭鍾佩玲打臉「錯了，公務員可以透過感應卡進出，但市民走進逃生梯可能無法自由進出，還有可能被困住。」

鍾佩玲則再問，北市府資訊局轄下的大數據中心，在2022年期間完成了多少個「專案分析」？「是1個？2個？3個？還是以上皆非？」對此獎萬安則回應「以上皆非」，結果答案是「1個」。鍾佩玲則現場再給蔣萬安額外加考機會，「蔣市府上任至今，大數據中心完成了幾個專案分析？」蔣萬安則回答「沒有」，鍾佩玲則直言「沒錯，要直到7-8月才會有第一個有關YouBike的專案分析。」

至於針對台北表演藝術中心，因為「驗收不過」而辦理「減少價金」項目有幾項？雖然鍾佩玲提出了選項供蔣萬安選取，不過蔣則並未回應，讓鍾佩玲直言「我看市長也是霧煞煞，我直接公布答案：2項。」鍾佩玲接著表示，其中1項是引發爭議的座椅問題，另1項也讓她相當詫異，身為表演藝術中心，居然沒有任何一台「投影機」設置。對此蔣萬安則允諾，事後會督促有關單位改善。

而針對前市長柯文哲任內推動的「三橫三縱」自行車道，主系統有哪幾條道路？蔣萬安也未能正確回應有哪些道路包含其中；鍾佩玲接著詢問「想知道公廁、垃圾桶位置，要怎麼查？」蔣萬安回答「環保局網站」，不過鍾佩玲則回應「只有台北通app有完整公廁、垃圾桶位置」，也讓蔣萬安在質詢台上只能尷尬微笑。

至於針對即將完工的大巨蛋，鍾佩玲詢問蔣萬安，若大巨蛋要舉辦演唱會，是否要符合《建築技術規則》127條相關規定？對此蔣萬安則回應，大巨蛋為體育場館，並不適用《建築技術規則》相關規範。不過鍾佩玲則直言，按照大巨蛋第三次建照變更時的註記，若要舉行臨時性的大型集會，必須要符合127條規定。

鍾佩玲直言，這6道題目她在部門質詢上都曾提及，「市長你說你對於議員的質詢題目都會去了解，但很可惜6題好像都沒答對1題？」對此蔣萬安表示，重點在於議員點出問題，市府要來改善就即刻來改善，都會請各局處來追蹤相關進度。