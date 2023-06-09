台北地檢署為打擊詐欺犯罪，查扣不法所得，9日囑託行政執行署士林分署拍賣詐團扣案的167萬多顆泰達幣，總計以新台幣5172萬餘元拍定，其拍賣數量、拍定金額，均創下紀錄。

北檢表示，本次公開拍賣偵查中查扣之虛擬貨幣「泰達幣」（USDT）167萬1969.69顆，拍定金額為新台幣5172萬餘元。

台北地檢署為打擊詐欺犯罪，查扣不法所得，9日囑託行政執行署士林分署拍賣詐團扣案的167萬多顆泰達幣，總計以新台幣5172萬餘元拍定。（北檢提供）

北檢指出，本案是北檢偵辦大型利用虛擬貨幣協助詐欺集團洗錢案件所查扣之泰達幣，囑託士林分署舉行變價拍賣，分成16標，共吸引 26組民眾前來競標，場面熱絡。

拍賣開始前，並由行政執行署署長黃玉垣、士林分署長周懷廉與北檢檢察長鄭銘謙共同宣示政府打詐決心，以此行動落實行政院「新世代打詐行動綱領1.5版」政策。

台北地檢署為打擊詐欺犯罪，查扣不法所得，9日囑託行政執行署士林分署拍賣詐團扣案的167萬多顆泰達幣，總計以新台幣5172萬餘元拍定。（北檢提供）

北檢說，本次拍賣經過多次喊價，最後以總價5172萬3650元全數拍定。拍賣價金將由臺北地檢保管，以保全將來之沒收、追徵，或依聲請將不法所得發還被害人。北檢將持續打擊詐騙、洗錢犯罪，積極辦理偵查中查扣不法犯罪所得，以阻絕犯罪誘因。