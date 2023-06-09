已被民進黨立委提名參選台北市第三選區（中山、北松山）的前民進黨副秘書長林飛帆，近日捲入性騷吃案，是否退選引發各界高度關注。對此，媒體人張禹宣痛斥林飛帆到底有何顏面持續參選、持續留在民進黨內？他直言，若林飛帆沒事，只說明民進黨的黑箱持續進行。

「當年靠著反黑箱上位，如今成為吃案高層的林飛帆」。張禹宣今(9)日在臉書指出，當年視為萬惡的ECFA，如今的民進黨甘之如飴、積極捍衛，享盡反ECFA政治紅利的林飛帆，卻半聲都不敢響，更在近日的性騷案中，扮演黑箱事件的核心要角。

張禹宣認為，林飛帆從出發理念到核心價值，都早已完全淪喪，退選只是基本款，張禹宣批林飛帆丟失的，是站在政壇的正當性，僅依憑著小英男孩的標籤，苟延殘喘黏在民主進步黨的招牌上。

然而，張禹宣說「英友友」們為護航林飛帆，不惜使出轉移焦點潑髒水的做法，但矛頭並非對準國民黨，而是修理賴清德的民主大聯盟，從范雲到性平部，竭盡所能將炮火對準與民進黨合作參選新北市第9選區的無黨籍立委李正皓，充當林飛帆的遮羞布，從對外向媒體放話到對內的檢討炎上，黨內十多起現在進行式的黑箱不檢討，反倒消費黨外人士，經司法程序審判的過去式。

由於李正皓昨(8日)晚間宣布退選，這塊遮羞布也玩破，張禹宣質疑，林飛帆到底有何顏面，持續參選、持續留在民進黨內？神隱低調避風頭就當作沒事？民進黨都百般拖延北市府勞動局要求的回函，能躲就躲能閃就閃，也只為了護航他一人？若林飛帆沒事，張禹宣認為，這只說明了民進黨的黑箱在持續進行。

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