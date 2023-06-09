每個人與主管相處的態度都不同，有些人認為工作不合理，就會馬上頂撞上司，有的則是選擇忍氣吞聲。日本運勢網站「占TV」近日分享，容易成為主管眼中釘的星座排行榜，最後一名是雙魚座，他們不善於表達自我，第一名獅子座則是很愛提出個人觀點。

第12名、雙魚座

雙魚座個性比較敏感，不喜歡表達自我意見，就算心裡有不滿也不說，因此心中積累很多壓力。

第11名、巨蟹座

巨蟹座很重視上下關係，認為主管說的都對，絕對服從不會有異議。

第10名、金牛座

金牛座是和平主義者，不喜歡與人吵架，即使遇到自己不認同的事，他們寧願妥協，也不想爭辯。

第9名、天秤座

天秤座重視氣氛和諧，會盡量避免與人發生衝突，在工作上也不例外，主管自然對他們沒有意見。

第8名、處女座

處女座做事仔細又追求完美，工作上不容易犯錯，容易獲得上級的喜愛，是主管眼中的好員工。

第7名、雙子座

雙子座是社交達人，溝通能力出色，與上司、同事相處融洽，若發現不合理的事情，他們會用適當的方法與上司反映。

第6名、射手座

射手座從事沒興趣的工作時，經常會敷衍了事，就算被上司斥責也無所謂，屬於逆來順受的類型。

第5名、摩羯座

摩羯座做事重視效率，如果接到不合理的任務，他們會堅持採用自己的作法，而不是選擇絕對服從。

第4名、牡羊座

牡羊座自尊很高，而且好勝心極強，若是被欺負、羞辱，他們會表現出強硬的態度，面對上司也不例外。

第3名、水瓶座

水瓶座把所有人都視為朋友，認為人與人之間不應有上下關係，因此遇到前輩或上司，也不會表現的特別恭敬，加上他們心口快，雖然不是故意要激怒人，但說話太直接，一不小心就可能惹毛上司。

第2名、天蠍座

天蠍座個性看似溫和，不過內心有著強烈的自我意識，因此不善於與人合作，而且與上司相處時，若是對指令有意見，他們會勇於提出自己的看法，若遇到上級濫用權勢，更是會毫不猶豫地對抗。

第1名、獅子座

獅子座非常有氣勢，就算是公司新人，也從未羞於表達己見，即使面對上司或合作夥伴也一樣，一旦認為事情不合理，他們就會提出自己的觀點，甚至拉攏擁有相同想法的人，就算造反也不奇怪。