美國國務卿布林肯今天結束訪問沙烏地阿拉伯，期間他與沙方討論包含伊朗、蘇丹、區域基建乃至沙國與以色列關係正常化等議題。但美國媒體認為布林肯此行收穫有限。

「紐約時報」指出，拜登政府正密切觀察實際掌權的沙爾曼王儲（Crown Prince Mohammed bin Salman）與北京交好、對以色列態度乃至在俄烏之間採取平衡等動向。

布林肯這趟含與沙爾曼王儲會談的3天沙國訪問行，是拜登政府想修復去年秋天與對方交惡最明顯之舉。去年7月美國總統拜登訪問沙國後，華府本以為沙國會配合提高石油產量，不料沙國卻宣布減產，拜登一度放話沙國「後果自負」。

然而接下來幾個月，拜登政府不得不接受一個嚴峻的新地緣政治現實。分析家與知情美方內部討論人士稱華府若想在全球範圍內與中、俄競爭，就不容再與強大合作夥伴疏遠。

「華盛頓郵報」根據所取得美方機密情報檔案披露，去年拜登揚言就沙國減產石油要給對方「好看」後，沙爾曼王儲私下稱要與美方斷絕往來並在經濟上報復。

華郵引述機密檔案顯示，沙爾曼王儲聲稱「他不會再與美國政府打交道」「要讓華府嘗到重大經濟苦果」。

紐時指出，沙爾曼王儲似乎正巧妙運用沙國地位遊走於超級大國競爭、世界能源市場和中東安全等重要國際環境。他與幕僚已表明不會被迫在大國競爭裡選邊站、樂見各方來找沙國並藉與各方保持良好關係得利。

沙烏地與其他波灣國家官員也確實表明，拒絕接受美歐在俄烏戰爭爆發以來、當前美中競爭白熱化的脈絡下製造二元選擇。

沙國外長法漢（Prince Faisal bin Farhan）在與布林肯的聯合記者會時說：「中國是我們最大貿易夥伴，與中國很自然會有很多互動和交集。這種合作可能還會增加，因為中國在中東及以外地區的經濟影響會隨其經濟實力而增長。但我們仍會與美國保持穩固安全夥伴關係。」

「我們不會把這兩者視為零和遊戲，我認為我們都有能力建立多種夥伴關係和多重參與。」

沙爾曼王儲本週善用各種外交場合展現沙國在世界舞台份量。紐時認為相關舉動是他既不想唯美國是從、也不想破壞長年對美國仰賴的又一例證。

他在接見布林肯前幾天熱情迎接被美國視為獨裁者的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）赴沙訪問；6日伊朗重開在沙國首都利雅德的使館，下週沙國計劃舉辦一場阿拉伯與中國商界的重量級會面。

了解美方內部討論的知情人士指出，正是沙爾曼王儲近幾個月堅決與中國發展關係，才讓拜登政府內部轉變態度。

此外在拜登痛批沙爾曼王儲幾週後，美方官員發現對方去年12月盛大招待中國領袖習近平訪沙，連同今年3月北京意外促成沙烏地與伊朗復交，讓華府見識到沙國的變化及中國在中東發揮出更強大影響力。

華府智庫「阿拉伯海灣國家研究所」（Arab Gulf States Institute）學者伊比什（Hussein Ibish）說：「沙烏地與美國正試圖在新的多極國際現實裡管理好雙方關係轉型。」（譯者：陳亦偉）