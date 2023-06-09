此外，為提升資金效益與活化資產，中纖先前董事會通過，擬於台北市萬華區西園路直興段約350坪自有土地，以自地合建方式興建住宅大樓；土地面積共計1,163平方公尺（約351.8075坪）。

受制通膨，大陸解封後需求復甦趨緩，塑化行情疲軟低迷；中纖第一季營收92.52億元，每股虧損0.34元。伴隨塑化廠啟動減產救市，塑化行情多隨庫存去化，呈現低檔築底盤整。中纖5月營收34.29億元，月增13.25％、年增22.74％；前五月營收157.14億元，年增14.97％。

王貴賢指出，近年化學、化纖產業受到極大的挑戰，EG（乙二醇）市場受大陸大舉擴建新廠並陸續投產，面臨供需失衡，促使價格問題，發現高價轉移轉不動。在需求持續不振，廠商只能減產因應，但減產後就不具經濟規模、生產效益，也不利於獲利，供需條件同步承壓。

展望後市，王貴賢認為，在高利率、高物價的影響下，當民眾收入有限時，衣食住行當中會先從衣服等非必要性消費開始縮減，因此歐美消費狀況不好、大陸也沒疫情前好，目前來看要等高利率下來，讓民眾購買力恢復後，終端需求才有望恢復。

今年EG在新增產能持續開出，營運市況仍然艱辛。除聚酯絲品牌客戶去庫存態勢不變，聚酯市場外部還要面對大陸新產大量釋放，以及越南產業鏈崛起競爭等壓力。

目前市場多預測，今年應可終止升息腳步，但要降息今年應該是沒什麼希望，最快可能要等明年。另，明年是奧運年，屆時景氣調整完，有機會帶動新一波產業上升循環。